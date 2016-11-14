13:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В сборной Болгарии связывают травму Миланова с переохлаждением

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Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов подчеркнул, что армейцы проведут дополнительное медицинское обследование полузащитника сборной Болгарии Георги Миланова, когда он вернется в расположение клуба. Хавбек получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Белоруссией (1:0), столкнувшись с защитником Игорем Шитовым.

- С его слов и со слов доктора сборной Болгарии, вроде все обошлось. Когда он вернется, мы сами проведем дополнительное обследование, - приводит ТАСС слова Керимова. - Сможет ли он принять участие в матче с "Арсеналом"? Сам Миланов говорит, что ничего серьезного, но более подробно сможем сказать уже после проведенного нами обследования.

Доктора сборной связывают травму с переохлаждением. В игровой день в Болгарии резко упала температура воздуха. На фоне перенесенной Георгием инфекции произошло ухудшение самочувствия футболиста прямо на поле. Пока такой ответ мы услышали.

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