В сборной Болгарии связывают травму Миланова с переохлаждением

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов подчеркнул, что армейцы проведут дополнительное медицинское обследование полузащитника сборной Болгарии Георги Миланова, когда он вернется в расположение клуба. Хавбек получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Белоруссией (1:0), столкнувшись с защитником Игорем Шитовым.

- С его слов и со слов доктора сборной Болгарии, вроде все обошлось. Когда он вернется, мы сами проведем дополнительное обследование, - приводит ТАСС слова Керимова. - Сможет ли он принять участие в матче с "Арсеналом"? Сам Миланов говорит, что ничего серьезного, но более подробно сможем сказать уже после проведенного нами обследования.

Доктора сборной связывают травму с переохлаждением. В игровой день в Болгарии резко упала температура воздуха. На фоне перенесенной Георгием инфекции произошло ухудшение самочувствия футболиста прямо на поле. Пока такой ответ мы услышали.