В Саранске арбитр получил 3,5 года тюрьмы за сбыт наркотиков

Пролетарский райсуд 18 декабря вынес приговор по уголовному делу 31-летнего футбольного судьи Дениса Рожука. Он получил 3,5 года тюрьмы за сбыт наркотиков.

Как сообщает "Столица С", арбитр осужден по статье "приобретение и сбыт наркотиков в крупном размере". 8 июля Рожук заказал через Интернет 18,18 грамма гашиша, заплатив за него более 18 тысяч рублей. Часть наркотика он решил продать бывшему футболисту московского "Динамо" и "Мордовии" Кириллу Курочкину.

Судья продал экс-игроку 2,36 грамма гашиша, после чего их задержали с поличным сотрудники МВД. В суде Курочкин суде выступил в качестве свидетеля обвинения и признался, что оба они страдают от наркотической зависимости. За приобретение наркотика экс-футболист получил год тюрьмы условно.