В Самаре снегопад перед матчем "Крылья Советов" - "Спартак"

Перед матчем 16-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартак" в Самаре пошел снег. Встреча состоится сегодня на стадионе "Металлург" и начнется в 18.00 по московскому времени.
- В Самаре сегодня не так холодно, как писалось в прогнозах, - говорится в сообщении в официальном твиттере "Крыльев Советов". - Но с утра прошел снег.
В УЕФА знают, что такое мороз. В РФПЛ - нет - играть иль не играть в холодную погоду? //
Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"
В Самаре сегодня не так холодно, как писалось в прогнозах. Но с утра прошёл снег. pic.twitter.com/nOUb3UZuU1– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 1 декабря 2016 г.