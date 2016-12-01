В Самаре снегопад перед матчем "Крылья Советов" - "Спартак"

Перед матчем 16-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Спартак" в Самаре пошел снег. Встреча состоится сегодня на стадионе "Металлург" и начнется в 18.00 по московскому времени.

- В Самаре сегодня не так холодно, как писалось в прогнозах, - говорится в сообщении в официальном твиттере "Крыльев Советов". - Но с утра прошел снег.

В УЕФА знают, что такое мороз. В РФПЛ - нет - играть иль не играть в холодную погоду? //

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Спартак"