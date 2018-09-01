В Самаре объяснили, почему Миланов не перешел в "Крылья"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал "СЭ", что экс-полузащитника ЦСКА Георгия Миланова пока не стоит ждать в самарском клубе.

- Мы с ним общались, вели переговоры, но Георгий захотел остаться в Европе, - сказал Шикунов. – К тому же он хочет другие цифры по зарплате, мы столько не в состоянии платить. То, что мы предложили ему, его не устроило. Посмотрим, вдруг у него что-то не получится в Европе, тогда можно будет вернуться к переговорам. (Игорь НОВИКОВ)

Ранее "СЭ" сообщал, что 26-летний игрок сборной Болгарии всерьез рассматривает предложение венгерского клуба "МОЛ Види", по которому он будет получать 480 тысяч евро в год. Этот вариант нравится Миланову, потому что клуб, который идет на 5-м месте в чемпионате Венгрии, будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

Все о чемпионате России по футболу