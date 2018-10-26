В Самаре напомнили, что болельщикам нельзя проносить на игру с "Зенитом"

Пресс-служба самарских "Крыльев Советов" опубликовала на сайте список запрещенных к проносу на стадион предметов в преддверии домашнего матча 12-го тура российской премьер-лиги против "Зенита".

На стадион нельзя приносить любые продукты питания, в том числе семечки, термосы и фляги, алкогольные напитки и наркотические средства, прохладительные напитки в стеклянной, жестяной и пластиковой таре объемом более 0,5 литров, аэрозоли, пневмохлопушки, красящие средства, а также иные устройства для распыления веществ и многое другое.

Встреча "Крылья Советов" – "Зенит" пройдет 29 октября на стадионе "Самара Арена". Игра начнется в 18.00 (мск).