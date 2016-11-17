В "Рубине" опровергли информацию об обязательной явке бюджетников на матч с "Ростовом"

В "Рубине" опровергли информацию об обязательной явке работников бюджетной сферы Казани на матч 14-го тура чемпионата России с "Ростовом". Слухи об этом, а также сканированные копии документов появились в социальных сетях.

- Информация не соответствует действительности , - сказал пресс-атташе казанского клуба Михаил Степанов. – Футбольный клуб рад видеть болельщиков на своих матчах, у нас действуют разнообразные программы по привлечению аудитории. В частности, успешна программа "Самый футбольный класс" - для школьников – она запущена в марте. В то же время хотел бы отметить, что уже сейчас есть все основания предполагать, что на матче с "Ростовом" ожидается высокая посещаемость – мы видим большой интерес к этой встрече и рады каждому болельщику. (Сергей ЕГОРОВ)