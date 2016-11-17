В "Рубине" опровергли информацию об обязательной явке бюджетников на матч с "Ростовом"

В "Рубине" опровергли информацию об обязательной явке работников бюджетной сферы Казани на матч 14-го тура чемпионата России с "Ростовом". Слухи об этом, а также сканированные копии документов появились в социальных сетях.
- Информация не соответствует действительности, - сказал пресс-атташе казанского клуба Михаил Степанов. – Футбольный клуб рад видеть болельщиков на своих матчах, у нас действуют разнообразные программы по привлечению аудитории. В частности, успешна программа "Самый футбольный класс" - для школьников – она запущена в марте. В то же время хотел бы отметить, что уже сейчас есть все основания предполагать, что на матче с "Ростовом" ожидается высокая посещаемость – мы видим большой интерес к этой встрече и рады каждому болельщику. (Сергей ЕГОРОВ)
Вопреки
Ну-ну... документ с подписями и указанием должностных лиц и резолюцией к исполнению ??? (фото документа на сов. спорте). Вот и раскрылась вся НИКЧЕМНОСТЬ управленцев региональных, не говоря уже о клубных решалах... Чиновники всех мастей, школы с учителями и детьми, детские дома и сады на стадион - главное произвести впечатление единства... Да и 40 млн евро, не считая зарплатной ведомости, как-то нужно возвращать в городскую казну... а то ведь в УЕФА вновь не поймут. Вот так и агитируют за футбол в Татарстане. Позорнки
23:21