В РПЛ уверены, что "Спартак" возглавит достойнейший тренер

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев на пресс-конференции, посвященной итогам 10-го и 11-го туров чемпионата России поблагодарил Массимо Карреру за работу в "Спартаке". Сегодня, 22 октября, руководство клуба объявило об уходе итальянского специалиста.

– Мы хотим поблагодарить Массимо за работу, – сказал Алексеев. – Премьер-лига может выразить уверенность в том, что "Спартак" выберет достойнейшего тренера.

Каррера возглавлял " Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок страны.

Накануне, 21 октября, команда Карреры в 11-м туре РПЛ проиграла "Арсеналу" (2:3). Этот проигрыш стал для "Спартака" третьим подряд на своем поле.

На данный момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. Отставание от идущего вторым "Краснодара" составляет 1 очко, от лидирующего "Зенита" – 7 очков. (Андрей Михайлов)