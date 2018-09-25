В РПЛ прокомментировали информацию об обмене кругами между "Енисеем" и "Спартаком"

Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев прокомментировал информацию о том, что матч 10-го тура чемпионата России "Енисей" – "Спартак" может состояться не в Красноярске, как планировалось изначально, а в Москве. По информации "СЭ", клубы обсуждают возможность обмена кругами.

– Пресс-служба Российской премьер-лиги не располагает информацией о возможном обмене кругами "Енисеем" и "Спартаком", – сказал Алексеев.

На стадионе в Красноярске, допущенном к турниру РПЛ при условии устранения ряда недостатков, не успевают сделать это до 7 октября, когда намечена домашняя встреча новичка премьер-лиги с красно-белыми.

Если команды поменяются домашними матчами, тогда 7 октября "Енисей" и "Спартак" сыграют в Москве на "Открытие Арене". Во втором круге встреча команд состоится в 24-м туре в апреле. (Андрей Михайлов)