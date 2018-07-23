В РПЛ появится должность "матч-менеджер"

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги введет новую должность матч-менеджера.
– В рамках стратегии мы ввели новую должность – матч-менеджер, - цитируют "Известия" Прядкина. - Это одобрило общее собрание, правление. Каждый клуб определит человека, который будет выполнять обязанности матч-менеджера по аналогии с Лигой Европы, Лигой чемпионов, чемпионатом Европы, чемпионатом мира. Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира.
Опрос
Дополнительная информация
https://iz.ru/768451/sevastian-terletckii/sergei-priadkin-bolelshchiki-ne-uidut-s-tribun-posle-chm-2018