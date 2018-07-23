В РПЛ появится должность "матч-менеджер"

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что руководство лиги введет новую должность матч-менеджера.

– В рамках стратегии мы ввели новую должность – матч-менеджер, - цитируют "Известия" Прядкина. - Это одобрило общее собрание, правление. Каждый клуб определит человека, который будет выполнять обязанности матч-менеджера по аналогии с Лигой Европы, Лигой чемпионов, чемпионатом Европы, чемпионатом мира. Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира.