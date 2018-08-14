В РПЛ обеспокоены большим количеством карточек игроков. В 3-м туре было шесть красных

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин выразил обеспокоенность большим количеством карточек в трех стартовых играх российской премьер-лиги.

Отметим, что только в третьем туре было показало шесть красных карточек.

- Идеального судейства не будет никогда. Много говорили с Егоровым (главой департамента судейства и инспектирования РФС. - Прим. "СЭ") по этому поводу на исполкоме. Всех, кого мы утвердили, очень достойные. Арбитров лучше у нас нет. Мы обеспокоены тем, что за три тура показано очень много карточек.

Но честно сказать, и игроки достаточно жестко играли. Мы обратим внимание на работу судей. Все должно стабилизироваться. Может быть, перегорели (арбитры), может, перенервничали перед стартом.

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