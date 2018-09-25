В РПЛ обещают не выдавать лицензии клубам с неподходящими стадионами

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что со следующего сезона будет ужесточена процедура лицензирования клубов. По его словам, в лигу смогут заявиться только те команды, у которых стадионы будут соответствовать нормам.

- Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов, - приводит RT слова Прядкина. - Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги. В первую очередь речь идет о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ