В РПЛ недовольны состоянием поля на стадионе в Красноярске

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин поделился впечатлениями от проведения первых матчей "Енисея" в Красноярске – команда Дмитрия Аленичева на своем поле уступила "Спартаку" (2:3) и "Локомотиву" (0:3). В начале сегодня команда проводила игры чемпионата России в Тюмени на стадионе "Геолог".

– Что касается безопасности, все прошло замечательно. Также, как и на игре со "Спартаком", – сказал Мейтин. – Мы рассказали о том, как проводить матчи премьер-лиги, потому что команда впервые участвует в этих соревнованиях. Было все очень здорово воспринято и полицией, и клубом. В результате были очень хорошие отзывы от болельщиков "Спартака" после первого матча. У меня есть информация – такие же отзывы и от болельщиков "Локомотива". Красноярск – достаточно гостеприимный для болельщиков город.

"Качество поля хотелось бы видеть лучше, – отметил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин. – Оно могло бы быть лучше. Качество немного не такое, какое должно быть.

А по поводу гостеприимства – думаю, каждый болельщик, который туда приезжает, остается доволен. Красноярск и "Енисей" принимают много усилий, чтобы болельщики туда приезжали. Тем более, без всяких нарушений общественного порядка". (Андрей Михайлов)