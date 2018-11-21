В РПЛ и РФС думают о создании стабилизационного фонда

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС) и профсоюзы предложили создать стабилизационный фонд, чтобы при возникновении финансовых трудностей была возможность поддержать команды. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Ранее в четверг генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что решение об участии клуба в весенней части чемпионата России руководство клуба примет после 8 декабря. Долги клуба увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей.

- Представители лиги вошли в рабочую группу РФС по выработке критериев допуска клубов при прохождении лицензирования, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Со следующего сезона РФПЛ будет активно участвовать в этом процессе, тщательно изучать все вопросы при выдаче лицензий, в том числе и финансовую состоятельность клубов.

От клубов, РФС и профсоюзов есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении (финансовых) трудностей можно было поддержать команду. Но эти средства со временем нужно будет возвращать.