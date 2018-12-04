В РПЛ допускают возможность проведения матча за Олимп-Суперкубок за рубежом

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил журналистам, что премьер-лига рассматривает возможность проведения матча за Олимп-Суперкубок России за рубежом. По его словам, это может произойти, если поступит достойное предложение.

- Собрание клубов РПЛ обсудило возможность проведения матча за Олимп-Суперкубок России за рубежом, - сказал Прядкин. - Если поступит достойное предложение, рассмотрим этот вариант. В данном случае матч пройдет сразу после первой части чемпионата России. (Андрей Михайлов)

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