В "Ростове" утверждают: клуб не получил лицензию РФС по техническим причинам

Директор по связям с общественностью "Ростова" Денис Новоселов подчеркнул, что клуб в ближайшее время устранит нарушения и сможет получить лицензию РФС. Ранее стало известно, что комиссия РФС по лицензированию отказала в выдаче лицензий на следующий сезон игравшим в РФПЛ "Амкару", "Ростову" и "Тосно". Последние напрямую вылетели в ФНЛ, "Амкар" в стыковых матчах встретится с "Тамбовом".

- Пока на данный момент нашему клубу отказано в лицензии РФС на сезон-2018/19, это связано исключительно с техническими причинами, - цитирует ТАСС Новоселова. - Комиссия по лицензированию РФС дала нашему клубу срок для устранения нарушений, которые были выявлены при заявке. После устранения замечаний, футбольный клуб "Ростов" вновь обратится в РФС для получения лицензии - в самое ближайшее время.