В "Ростове" после закрытия трансферного окна еще может появиться новичок

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что последний день летнего трансферного окна прошел достаточно спокойно в рабочем режиме. В полночь по московскому времени окно было закрыто, однако, по его словам, может произойти несколько дозаявок по отложенным трансферам - в частности, у "Ростова".
- Все спокойно, в рабочей обстановке, - сказал Пышкин. - Никаких сюрпризов не было, если ждали каких-то громких.
- Дзюба и Смолов никуда не перешли?
- Вы правильно поняли: никуда не перешли.
- Насколько активнее были действия клубов сегодня по сравнению с другими днями?
- Сегодня как раз была тишина. Возможно, это сказалось на электронной заявке - клубов не было, представителей клубов. Все тихо, заявка проходила в электронном режиме.
- Каких переходов было больше - международных или внутренних?
- Внутренних.
- Претензий к системе заявки нет?
- Да, все клубы очень довольны. Удобно и незатратно - команды не ездят туда - сюда.
- Есть какие-то "подвисшие" ребята, которые могут в ближайшие пару дней куда-то перейти?
- Да, возможно. "Ростов" проверяет, запрос сделал.
- Сколько обычно игроков успевают дозаявить после закрытия трансферного окна?
- Буквально единицы. Один-два где-то.
Веравалер
А это как?
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