В "Ростове" после закрытия трансферного окна еще может появиться новичок

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что последний день летнего трансферного окна прошел достаточно спокойно в рабочем режиме. В полночь по московскому времени окно было закрыто, однако, по его словам, может произойти несколько дозаявок по отложенным трансферам - в частности, у "Ростова".

- Все спокойно, в рабочей обстановке, - сказал Пышкин. - Никаких сюрпризов не было, если ждали каких-то громких.

- Дзюба и Смолов никуда не перешли?

- Вы правильно поняли: никуда не перешли.

- Насколько активнее были действия клубов сегодня по сравнению с другими днями?

- Сегодня как раз была тишина. Возможно, это сказалось на электронной заявке - клубов не было, представителей клубов. Все тихо, заявка проходила в электронном режиме.

- Каких переходов было больше - международных или внутренних?

- Внутренних.

- Претензий к системе заявки нет?

- Да, все клубы очень довольны. Удобно и незатратно - команды не ездят туда - сюда.

- Есть какие-то "подвисшие" ребята, которые могут в ближайшие пару дней куда-то перейти?

- Да, возможно. "Ростов" проверяет, запрос сделал.

- Сколько обычно игроков успевают дозаявить после закрытия трансферного окна?

- Буквально единицы. Один-два где-то.