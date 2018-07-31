В Ростове хотят начинать матчи РПЛ раньше

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил проработать вопрос с поздним временем начала матчей "Ростова". По его словам, начало игр в 21.30 приводит к снижению посещаемости "Ростов Арены".

- Я предложил президенту клуба и министерству спорта, если мы можем с этим поработать, давайте посмотрим, - приводит "Р-Спорт" слова Голубева. - У нас ведь еще два матча в 21:30, и это тоже будет действовать на людей и снижать посещаемость матчей.

Мы прекрасно знаем, что для некоторых людей это достаточно позднее время. И они не пошли потому, что завершение фактически в 23.30, а с учетом выхода со стадиона - там было 28 тысяч зрителей - это еще 30-40 минут. То есть человек за полночь только выходит со стадиона.