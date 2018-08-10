В "Ростове" хотят добиться средней посещаемости в 30 тысяч зрителей

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб будет стремиться поднять посещаемость домашних матчей. По его словам, средняя посещаемость в 30 тысяч человек будет комфортной для "Ростов арены" (вместимость во время ЧМ-2018 - 43 472).

– Нам бы хотелось, чтобы по итогу сезона средняя посещаемость домашних матчей составила 30 тысяч зрителей, – цитируют "Известия" Арутюнянца. - Понятно, что на играх с лидерами лиги посещаемость будет больше, но в целом это наиболее комфортная цифра.

– Что "Ростов" планирует делать для привлечения болельщиков на трибуны?

– Прежде всего нужно создать комфортные условия. Тут есть над чем работать. Понятно, что главное – спортивные результаты. Тем не менее нужно всегда думать о людях. Нужно создать такую атмосферу, чтобы поход на стадион стал праздником, чтобы люди приходили семьями, чтобы обязательно ходили дети. Это – наше будущее. Нужно с детства работать с нашими маленькими болельщиками. Задача клуба – создавать праздник на каждой домашней игре.

У нас есть идея перенести традиционные предматчевые "разогревы" "Ростова" в чашу стадиона. Также прорабатываем варианты с розыгрышами призов на арене. Я понимаю, что одними розыгрышами людей не привлечь, но хочется сделать что-то приятное для наших болельщиков. Если мы приложим усилия, люди обязательно придут и будут поддерживать родную команду. А это самое главное, потому что мы работаем и играем для болельщиков.