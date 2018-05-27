В России завершен футбольный сезон

В России завершился футбольный сезон-2017/18. Стартовал он 8 июля в 14.00 по московскому времени двумя матчами первого тура ФНЛ: "Томь" - "Кубань" (1:4) и "Сибирь" - "Спартак-2" (1:2). Последние игры сезона состоялись сегодня, 27 мая: клубы ПФЛ провели заключительные туры. Позднее всех - приблизительно в 20.25 - завершились три игры "Юга" - "Краснодар-2" - "Армавир" (0:3), "Машук-КМВ" - "Афипс" (0:0) и "Спартак" Владикавказ - "Чайка" (0:2).

Чемпионом России в третий раз в истории стал "Локомотив". Вместе с ним место в групповом турнире Лиги чемпионов получил серебряный призер ЦСКА. "Спартак" финишировал третьим и стартует в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

Кубок России выиграл "Тосно", одолевший в финале "Авангард" (2:1). Тем не менее, клуб, основанный только в 2013 году, не получил лицензию на участие в еврокубках. Его место в групповом турнире Лиги Европы занял "Краснодар", финишировавший на четвертом месте в премьер-лиге. "Зенит" (пятое место) сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы, "Уфа" (шестое место) - во втором.

Победу в Суперкубке России одержал "Спартак", выигравший у "Локомотива" 2:1.

Премьер-лигу напрямую покинули "Тосно" и "СКА-Хабаровск". Их места после годичного отсутствия займут победители ФНЛ "Оренбург" и "Крылья Советов". "Анжи" в стыковых матчах уступил "Енисею" (0:3, 4:3) и также покинул РФПЛ. "Амкар" в "стыках" победил "Тамбов" (2:0, 1:0) и остался в элитном дивизионе.

Пять последних мест в ФНЛ заняли "Зенит-2", "Ротор-Волгоград", "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел". Однако в ПФЛ на данный момент вылетают только последние три, поскольку два победителя ПФЛ отказались от повышения.

Первым от выхода в ФНЛ отказался победитель группы "Восток" "Сахалин". Клубы из этого дивизиона третий год подряд отказываются от повышения.

Также лицензию на участие в ФНЛ не получил победитель "Центра" "Арарат". Московский клуб, созданный только в 2017 году, со следующего сезона будет выступать в Армении.

Группу "Запад" выиграло "Чертаново", однако у клуба также пока нет лицензии ФНЛ, что может спасти от вылета "Луч-Энергию".

В группе "Урал-Приволжье" победу одержала "Мордовия", которая еще два года назад играла в РФПЛ.

В группе "Юг" только по итогам последнего тура на первую строчку вышел "Армавир", проведший 28 последних матчей без поражений.

Перед началом сезона с первенства в группе "Урал-Приволжье" снялось кировское "Динамо". По ходу сезона в этой же группе был ликвидирован "Анжи-Юниор". В группе "Центр" по ходу турнира снялся пензенский "Зенит".

В результате в ЛФЛ по спортивным показателям выбывают только "Знамя Труда" ("Запад") и "Кубань-2" ("Юг"). В группе "Восток" вновь играло только шесть команд, ни одна из них не будет переведена в любительский дивизион.

Лучший бомбардир РФПЛ: Квинси Промес ("Спартак") - 15 голов

Лучший бомбардир ФНЛ: Артем Кулишев ("Динамо" Спб) - 17 голов

Лучшие бомбардиры ПФЛ:

"Запад": Антон Зиньковский ("Чертаново") - 18 голов

"Центр": Иван Сергеев ("Строгино") - 16 голов. После первой половины сезона Сергеев ушел в клуб ФНЛ "Тамбов"

"Юг": Артем Геворкян ("Афипс") - 17 голов

"Урал-Приволжье": Руслан Мухаметшин ("Мордовия") и Сергей Игнатьев ("Челябинск") - по 12 голов

"Восток": Александр Гаглоев ("Сахалин") - 13 голов.