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00:00 | Футбол — РФПЛ

В России закрылось трансферное окно

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Летнее трансферное окно в России закрылось с наступлением сентября. Отечественные команды больше не могут приобретать футболистов других клубов.

Трансферное окно закрывается. LIVE!

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Sergey_msk

18-летний защитник Горбулин перешел из «Динамо» в «Спартак» ++++++ http://www.sovsport.ru/news/text-item/1001710?from=newsmain

00:14

Jean4

Хех, 3 месяца мучились и в последний день родили никому неизвестного Педро. Думаю в целом для Спартака это провал трансферной кампании, с учетом выступления в ЛЧ в этом году.

00:10

Sergey_msk

А если серьезно, то даже собаки грязные во дворе, такого знаете бомжевидного вида, и те смеются над трансферной политикой Спартака в преддверии старта группового этапа ЛЧ УЕФА.

00:10

onlywhitespartak

Поздравляю все руководство московского спартака вы просто лучшие ... клоуны на свете !

00:07

Sergey_msk

Икры нет!)))))))))))))) Очко закрылось!))))))) Прошу прощение, окно! Нельзя ли для Спартака открыть его хотя бы на пару дней?????

00:06

Помпей

Икры не будет,останется в ЛЧ от пищевика рошАки ножки)))

00:02

Kot, kotoryi

Выдохнули!

00:01