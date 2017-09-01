В России закрылось трансферное окно

Летнее трансферное окно в России закрылось с наступлением сентября. Отечественные команды больше не могут приобретать футболистов других клубов.
Летнее трансферное окно в России закрылось с наступлением сентября. Отечественные команды больше не могут приобретать футболистов других клубов.
Sergey_msk
18-летний защитник Горбулин перешел из «Динамо» в «Спартак» ++++++ http://www.sovsport.ru/news/text-item/1001710?from=newsmain
00:14
Jean4
Хех, 3 месяца мучились и в последний день родили никому неизвестного Педро. Думаю в целом для Спартака это провал трансферной кампании, с учетом выступления в ЛЧ в этом году.
00:10
Sergey_msk
А если серьезно, то даже собаки грязные во дворе, такого знаете бомжевидного вида, и те смеются над трансферной политикой Спартака в преддверии старта группового этапа ЛЧ УЕФА.
00:10
onlywhitespartak
Поздравляю все руководство московского спартака вы просто лучшие ... клоуны на свете !
00:07
Sergey_msk
Икры нет!)))))))))))))) Очко закрылось!))))))) Прошу прощение, окно! Нельзя ли для Спартака открыть его хотя бы на пару дней?????
00:06
Помпей
Икры не будет,останется в ЛЧ от пищевика рошАки ножки)))
00:02
Kot, kotoryi
Выдохнули!
00:01