В России изобрели новый футбольный термин. Как отреагирует ФИФА?

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) выпустил пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018". Авторы – Андрей Будогосский (глава ДСИ), Сергей Мацюра (член судейского комитета РФС), Евгений Турбин (российский арбитр) и Александр Васильев (с его помощью печатаются различные судейские пособия, его сын – арбитр, кандидат на работу на матчах чемпионата России).
Кто-то из них изобрел новый термин, выдав его за официальный. Теперь в разметку поля входит некая "боковая линия ворот". Необычная линия, появившаяся теперь в России. Этим термином должны будут руководствоваться все судьи, которым вручат данное пособие (именно вручат, продавать это издание нельзя – оно издано как бесплатное на деньги РФС). Все рефери – от премьер-лиги и до низших дивизионов.
Ошибки быть не может. Ведь в предисловии к пособию председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко написал (орфография и пунктуация сохранены): "Я видел до этого рабочий материал с подчеркнутыми и перечеркнутыми разными цветами и шрифтами, предложениями, вопросами, ответами, сделанные авторами Андреем Будогосским и Сергеем Мацюрой. Видел и был удивлен, насколько тщательно выверяется каждое слово, каждая запятая, чтобы сформулировать точный вопрос и такой же точный ответ".
Странно, но теперь эта самая "боковая линия ворот" станет ограничивать длину футбольного поля, а просто линия ворот – ширину футбольного поля. И попробуй только ответить иначе на экзамене по правилам…
Интересно, как на все это отреагируют в ФИФА и ИФАБ (Международном совете футбольных ассоциаций – единственном органе, уполномоченном вносить изменения в правила игры). До 2018 года там знали о существовании боковых линий, от расположения которых друг относительно друга зависит ширина (а не длина) поля, и линий ворот. Ни о какой "боковой линии ворот" и знать не знали.
Учебник передадим в ИФАБ – для музея. В ответ будем ждать комментарии. (Александр БОБРОВ)
SS-1525-Sergey
Чего Бобров изумляется, есть книжка, нет книжки, судить всё равно должны по понятиям, как сказал его замзама Егоров. Проснулся судья, на столе книжка. Прочёл он эту книжку, залез в холодильник достал ещё одну книжку, приговорил и эту книжку. Потом пришли ассистенты, принесли с собой пару-тройку книжек. Прочли на троих и эти книжки. После такого чтения, на следующий день выходи на поле и сам чёрт не брат, когда от обильного чтения до сих пор мутит!
20:21
Непорочный как ТИ
В РОССИИ ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕРМИН: болотная муткошница, фифе пофик
19:03
zega
Венблум в том эпизоде точно сыграл по конски - подло.
18:31
Хома Сапиенс
Andrey6201 Тот у кого конфликт с Будогосским очевидно.
17:56
баламошка
Шта я сейчас прочитал?
17:52
Andrey6201
Бобров наконец то вышел из новогоднего запоя..., ой! каникул, и умудрился прочитать книжонку. Вопрос: кто ему Ее подсунул, если он никакого отношения к судейству не имеет?
17:50
Seminar
Antoha1983 +1
17:23
Хома Сапиенс
И наброс так себе и гонорар так себе.
17:22
Antoha1983
С-Э вы совсем там рухнули что ли? Писать больше не о чем? Понятно же что это опечатка. Следующую строку читаем и там написано Боковая линия поля. Мдааа...
16:19