15:50 | Футбол — РФПЛ

В России изобрели новый футбольный термин. Как отреагирует ФИФА?

Пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018". Пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018". Пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018". Пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018".
Пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018".
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Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) выпустил пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018". Авторы – Андрей Будогосский (глава ДСИ), Сергей Мацюра (член судейского комитета РФС), Евгений Турбин (российский арбитр) и Александр Васильев (с его помощью печатаются различные судейские пособия, его сын – арбитр, кандидат на работу на матчах чемпионата России).

 
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Кто-то из них изобрел новый термин, выдав его за официальный. Теперь в разметку поля входит некая "боковая линия ворот". Необычная линия, появившаяся теперь в России. Этим термином должны будут руководствоваться все судьи, которым вручат данное пособие (именно вручат, продавать это издание нельзя – оно издано как бесплатное на деньги РФС). Все рефери – от премьер-лиги и до низших дивизионов.

Ошибки быть не может. Ведь в предисловии к пособию председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко написал (орфография и пунктуация сохранены): "Я видел до этого рабочий материал с подчеркнутыми и перечеркнутыми разными цветами и шрифтами, предложениями, вопросами, ответами, сделанные авторами Андреем Будогосским и Сергеем Мацюрой. Видел и был удивлен, насколько тщательно выверяется каждое слово, каждая запятая, чтобы сформулировать точный вопрос и такой же точный ответ".

Странно, но теперь эта самая "боковая линия ворот" станет ограничивать длину футбольного поля, а просто линия ворот – ширину футбольного поля. И попробуй только ответить иначе на экзамене по правилам…

Интересно, как на все это отреагируют в ФИФА и ИФАБ (Международном совете футбольных ассоциаций – единственном органе, уполномоченном вносить изменения в правила игры). До 2018 года там знали о существовании боковых линий, от расположения которых друг относительно друга зависит ширина (а не длина) поля, и линий ворот. Ни о какой "боковой линии ворот" и знать не знали.

Учебник передадим в ИФАБ – для музея. В ответ будем ждать комментарии. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (9)
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SS-1525-Sergey

Чего Бобров изумляется, есть книжка, нет книжки, судить всё равно должны по понятиям, как сказал его замзама Егоров. Проснулся судья, на столе книжка. Прочёл он эту книжку, залез в холодильник достал ещё одну книжку, приговорил и эту книжку. Потом пришли ассистенты, принесли с собой пару-тройку книжек. Прочли на троих и эти книжки. После такого чтения, на следующий день выходи на поле и сам чёрт не брат, когда от обильного чтения до сих пор мутит!

20:21

Непорочный как ТИ

В РОССИИ ИЗОБРЕЛИ НОВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТЕРМИН: болотная муткошница, фифе пофик

19:03

zega

Венблум в том эпизоде точно сыграл по конски - подло.

18:31

Хома Сапиенс

Andrey6201 Тот у кого конфликт с Будогосским очевидно.

17:56

баламошка

Шта я сейчас прочитал?

17:52

Andrey6201

Бобров наконец то вышел из новогоднего запоя..., ой! каникул, и умудрился прочитать книжонку. Вопрос: кто ему Ее подсунул, если он никакого отношения к судейству не имеет?

17:50

Seminar

Antoha1983 +1

17:23

Хома Сапиенс

И наброс так себе и гонорар так себе.

17:22

Antoha1983

С-Э вы совсем там рухнули что ли? Писать больше не о чем? Понятно же что это опечатка. Следующую строку читаем и там написано Боковая линия поля. Мдааа...

16:19