В России изобрели новый футбольный термин. Как отреагирует ФИФА?

Департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ) выпустил пособие "Футбол. Правила игры: вопросы и ответы 2018". Авторы – Андрей Будогосский (глава ДСИ), Сергей Мацюра (член судейского комитета РФС), Евгений Турбин (российский арбитр) и Александр Васильев (с его помощью печатаются различные судейские пособия, его сын – арбитр, кандидат на работу на матчах чемпионата России).

Кто-то из них изобрел новый термин, выдав его за официальный. Теперь в разметку поля входит некая "боковая линия ворот". Необычная линия, появившаяся теперь в России. Этим термином должны будут руководствоваться все судьи, которым вручат данное пособие (именно вручат, продавать это издание нельзя – оно издано как бесплатное на деньги РФС). Все рефери – от премьер-лиги и до низших дивизионов.

Ошибки быть не может. Ведь в предисловии к пособию председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко написал (орфография и пунктуация сохранены): "Я видел до этого рабочий материал с подчеркнутыми и перечеркнутыми разными цветами и шрифтами, предложениями, вопросами, ответами, сделанные авторами Андреем Будогосским и Сергеем Мацюрой. Видел и был удивлен, насколько тщательно выверяется каждое слово, каждая запятая, чтобы сформулировать точный вопрос и такой же точный ответ".

Странно, но теперь эта самая "боковая линия ворот" станет ограничивать длину футбольного поля, а просто линия ворот – ширину футбольного поля. И попробуй только ответить иначе на экзамене по правилам…

Интересно, как на все это отреагируют в ФИФА и ИФАБ (Международном совете футбольных ассоциаций – единственном органе, уполномоченном вносить изменения в правила игры). До 2018 года там знали о существовании боковых линий, от расположения которых друг относительно друга зависит ширина (а не длина) поля, и линий ворот. Ни о какой "боковой линии ворот" и знать не знали.

Учебник передадим в ИФАБ – для музея. В ответ будем ждать комментарии. (Александр БОБРОВ)