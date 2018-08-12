В РФС признали: "Пенальти в матче "Енисей" – ЦСКА назначен ошибочно"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе бригады арбитров под руководством Романа Галимова на матче 3-го тура чемпионата России "Енисей" – ЦСКА (1:1). Красноярцы остались недовольны исходом встречи, после финального свистка в Твиттере клуба появилась запись о "левом пенальти и чистом незасчитанном голе", благодаря которым армейцы ушли от поражения. Позднее твит был удален.

– Мое личное мнение такое: пенальти назначен ошибочно, – цитирует "Р-Спорт" Егорова. – Роман Галимов качественно провел игру, были моменты более сложные, чем этот пенальти, он в них хорошо разобрался, а эта ошибка, к сожалению, смазала отпечаток от его работы. Абсолютно правильное решение ассистента, который зафиксировал положение "вне игры" (в моменте с незасчитанным голом "Енисея". – Прим. "СЭ").

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