В РФС обратят внимание на рост числа предупреждений в матчах чемпионата России

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции по итогам 10-го и 11-го туров чемпионата России прокомментировал рост числа предупреждений, которые арбитры показывают во время игр премьер-лиги.

– Идет накал – кто-то недобирает очки, кто-то хочет подняться выше. Чем ближе к концу сезона РПЛ, тем больше карточек может быть, – сказал Егоров. – Бывает футбол, а бывает настоящая битва. Судья, находясь внутри матча, чувствует, как пойдет. Не стал бы искать в этом какую-то тенденцию. В целом это нормально. Игроки бьются.

Такое бывает, но мы обратим на это внимание. (Андрей Михайлов)