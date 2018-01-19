13:35 | Футбол — РФПЛ

В РФС Джикию будут защищать Родионов, Трахтенберг и бразилец

Георгий ДЖИКИЯ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Георгий ДЖИКИЯ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", на рассмотрении "дела Джикии" в комитете РФС по этике интересы защитника "Спартака" будут представлять генеральный директор клуба Сергей Родионов, директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг и один из бразильских легионеров. Заседание намечено на 23 января, но, не исключено, что оно будет перенесено на 24-е.

Напомним, что 13 января Георгий Джикия вел официальный Твиттер красно-белых, которые проводят сбор в ОАЭ. Футболист опубликовал видео, где слышно, как он произносит в адрес Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!". Вечером того же дня твит был удален, а "Спартак" принес извинения "за неудачное высказывание всем, кого оно могло задеть". (Вячеслав КОРОТКИН)​

История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! // 
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Бу-га-га!

Бразилец - это Вериссимо?

16:27

Нефилим

Если человек что - то украл, а потом сломал ногу - от наказания это его не избавит. Так что про то, что его уже наказали высшие силы - это не сюда)))

16:01

sb1006

А шоколадки-то бывают и белые !

15:55

sb1006

А кто собственно имеет претензии ? Игроки "Спартака" - нет. Англичане ? "Комитет" не знает куда их послать или по-любому их капризу будет собираться, чтобы оправдать своё существование ?

15:51

Гаттузо Крут!!!!!!#!

...все негодяи!

15:22

tarkys

Здесь то зачем цирк разводить, извинились перед иноземцами, бумагу важную написали какую нибудь.Симметричный ответ, в словарь русского языка с подачи ученого журналиста, внесена поправка о новом значении слова шоколадка и т.д.

15:01

Werdy

Цирк какой-то :) Чего там собираться и обсуждать? Выглядит как для галочки мероприятие. Такие выражения в любом американском фильме о спорте или молодежи каждую минуту звучат. Я считаю, что Джикия никакой не лучший защитник и не фанат его точно, но про расизм даже не смешно. Лучше шли бы всей комиссией своей Блохина искать, хоть он и не футболист. :)

14:59

spetrov

Вот это правильно.

14:44

Jean4

Родионов, Трахтенберг и "шоколадка". =)

14:33

Don

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, тебя он наказал жёстче: лишил мозгов полностью)))

14:24

shpasic

уволить Трахтенберга, Джикию не трогать.

14:16

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Зачем ЭТО рфс--ПИАРОВСКОЕ судилище??? шашлыкию ВСЕВЫШНИЙ за ""ШУТКУ", как пытаются ЭТО представить ура--поцтреоты, уже наказал на много--много месяцев...

14:01

Andru_15

Теперь уже все равно. Хоть 10 матчей пусть впаяют на радость фифа. Георгию здоровья!

13:45