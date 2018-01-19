В РФС Джикию будут защищать Родионов, Трахтенберг и бразилец

Как стало известно "СЭ", на рассмотрении "дела Джикии" в комитете РФС по этике интересы защитника "Спартака" будут представлять генеральный директор клуба Сергей Родионов, директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг и один из бразильских легионеров. Заседание намечено на 23 января, но, не исключено, что оно будет перенесено на 24-е.

Напомним, что 13 января Георгий Джикия вел официальный Твиттер красно-белых, которые проводят сбор в ОАЭ. Футболист опубликовал видео, где слышно, как он произносит в адрес Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!". Вечером того же дня твит был удален, а "Спартак" принес извинения "за неудачное высказывание всем, кого оно могло задеть". (Вячеслав КОРОТКИН)​

История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //

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