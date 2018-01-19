В РФС Джикию будут защищать Родионов, Трахтенберг и бразилец

Как стало известно "СЭ", на рассмотрении "дела Джикии" в комитете РФС по этике интересы защитника "Спартака" будут представлять генеральный директор клуба Сергей Родионов, директор департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг и один из бразильских легионеров. Заседание намечено на 23 января, но, не исключено, что оно будет перенесено на 24-е.
Напомним, что 13 января Георгий Джикия вел официальный Твиттер красно-белых, которые проводят сбор в ОАЭ. Футболист опубликовал видео, где слышно, как он произносит в адрес Луиза Адриану, Фернанду и Педро Роши: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!". Вечером того же дня твит был удален, а "Спартак" принес извинения "за неудачное высказывание всем, кого оно могло задеть". (Вячеслав КОРОТКИН)
История с Джикией - буря в стакане воды. Но она недопустима! //
В Англии не поняли шутку Джикии. Разве это расизм? "СЭ" объясняет, что произошло
- Спартак (футбол)
- Сергей Родионов (футбол)
- Луиз Адриану
- Фернанду Лукас Мартинс
- Георгий Джикия
- Педро Роша
Бу-га-га!
Бразилец - это Вериссимо?
16:27
Нефилим
Если человек что - то украл, а потом сломал ногу - от наказания это его не избавит. Так что про то, что его уже наказали высшие силы - это не сюда)))
16:01
sb1006
А шоколадки-то бывают и белые !
15:55
sb1006
А кто собственно имеет претензии ? Игроки "Спартака" - нет. Англичане ? "Комитет" не знает куда их послать или по-любому их капризу будет собираться, чтобы оправдать своё существование ?
15:51
Гаттузо Крут!!!!!!#!
...все негодяи!
15:22
tarkys
Здесь то зачем цирк разводить, извинились перед иноземцами, бумагу важную написали какую нибудь.Симметричный ответ, в словарь русского языка с подачи ученого журналиста, внесена поправка о новом значении слова шоколадка и т.д.
15:01
Werdy
Цирк какой-то :) Чего там собираться и обсуждать? Выглядит как для галочки мероприятие. Такие выражения в любом американском фильме о спорте или молодежи каждую минуту звучат. Я считаю, что Джикия никакой не лучший защитник и не фанат его точно, но про расизм даже не смешно. Лучше шли бы всей комиссией своей Блохина искать, хоть он и не футболист. :)
14:59
spetrov
Вот это правильно.
14:44
Jean4
Родионов, Трахтенберг и "шоколадка". =)
14:33
Don
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ, тебя он наказал жёстче: лишил мозгов полностью)))
14:24
shpasic
уволить Трахтенберга, Джикию не трогать.
14:16
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Зачем ЭТО рфс--ПИАРОВСКОЕ судилище??? шашлыкию ВСЕВЫШНИЙ за ""ШУТКУ", как пытаются ЭТО представить ура--поцтреоты, уже наказал на много--много месяцев...
14:01
Andru_15
Теперь уже все равно. Хоть 10 матчей пусть впаяют на радость фифа. Георгию здоровья!
13:45