В РФПЛ не подтвердили трансфер Толоя в "Спартак"

Пресс-служба РФПЛ не подтвердила переход защитника "Аталанты" Рафаэла Толоя в "Спартак". Ранее соответствующая информация появилась в приложении РФПЛ для мобильных устройств.

Отмечается, что мобильное приложение предоставляется сторонним подрядчиком, и официальная информация появляется только на сайте лиги. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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