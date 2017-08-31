В РФПЛ не подтвердили трансфер Толоя в "Спартак"

Пресс-служба РФПЛ не подтвердила переход защитника "Аталанты" Рафаэла Толоя в "Спартак". Ранее соответствующая информация появилась в приложении РФПЛ для мобильных устройств.
Отмечается, что мобильное приложение предоставляется сторонним подрядчиком, и официальная информация появляется только на сайте лиги. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Пиитерец
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00:23
zenitoman
ухаха спортак-стайл
00:16
onlywhitespartak
Поздравляю трансферный отдел спартака ! Родионова , Измайлова и всех остальных бездарей ! Попов по сравнению с этими делетантами просто Бог ! И Федуну риторический вопрос , который обещал на все позиции профи , вот Родионов в каком месте профи !? То что он в футбол играл ?! А Измайлов !? Да и сам Лёнька мог бы хоть чему то научится за эти 13 лет , просто клоуны !!!
00:06