Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:48 31 августа | Футбол — РФПЛ

В РФПЛ не подтвердили трансфер Толоя в "Спартак"

3

Пресс-служба РФПЛ не подтвердила переход защитника "Аталанты" Рафаэла Толоя в "Спартак". Ранее соответствующая информация появилась в приложении РФПЛ для мобильных устройств.

Отмечается, что мобильное приложение предоставляется сторонним подрядчиком, и официальная информация появляется только на сайте лиги. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансферное окно закрывается. LIVE!

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Пиитерец

Последний посыл! Спортаг - спасибо, что ты есть!

00:23

zenitoman

ухаха спортак-стайл

00:16

onlywhitespartak

Поздравляю трансферный отдел спартака ! Родионова , Измайлова и всех остальных бездарей ! Попов по сравнению с этими делетантами просто Бог ! И Федуну риторический вопрос , который обещал на все позиции профи , вот Родионов в каком месте профи !? То что он в футбол играл ?! А Измайлов !? Да и сам Лёнька мог бы хоть чему то научится за эти 13 лет , просто клоуны !!!

00:06