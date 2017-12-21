23:32 21 декабря | Футбол — РФПЛ

В пятницу РФС может объявить о переносе исполкома

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По информации "СЭ", в РФС рассматривают вариант с переносом исполкома на один день. Заседание может пройти не 26-го, а 25 декабря. Окончательное решение будет принято в пятницу. Перенос связан с занятостью членов исполкома - дата 25 декабря более удобна, чтобы собрать кворум. (Сергей ЕГОРОВ)

Мутко уходит? Не может быть!

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Edmundo.Baldivieso

Тогда исполком должен прийти сам. Просто у чиновников традиция сейчас такая. Они заняты очень.

07:16 22 декабря

Спринт

Как Вы не садитесь (и когда) - вся ко в (руководители) футбола не годитесь.

04:45 22 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

на 26-е уже билеты в Куршавель и Бора-Бора взяты? бывает...

01:15 22 декабря