В пятницу РФС может объявить о переносе исполкома

По информации "СЭ", в РФС рассматривают вариант с переносом исполкома на один день. Заседание может пройти не 26-го, а 25 декабря. Окончательное решение будет принято в пятницу. Перенос связан с занятостью членов исполкома - дата 25 декабря более удобна, чтобы собрать кворум. (Сергей ЕГОРОВ)

Мутко уходит? Не может быть!