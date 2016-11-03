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В понедельник Тарханов официально возглавит "Урал"

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Президент "Урала" Григорий Иванов что экс-наставник команды Александр Тарханов вернется на пост в понедельник. Во вторник пост главного тренера "Урала" покинул Вадим Скрипченко. В среду Иванов сообщил, что клуб вновь хочет видеть на тренерском мостике Тарханова. Позднее Тарханов заявил, что покидает болгарскую "Славию" и намерен работать в "Урале".

– Мы с ним договорились, но он только вылетает из Болгарии, – цитирует ТАСС Иванова. – Так что на игру с "Крыльями Советов" команду в роли исполняющего обязанности выведет Юрий Матвеев. А с Александром Федоровичем подпишем контракт в понедельник и тогда официально его представим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3755884

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