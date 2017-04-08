В понедельник "Рубин" продлит контракт с Рыжиковым

"Рубин" в понедельник продлит контракт с основным вратарем Сергеем Рыжиковым, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента клуба Ильсура Метшина. Соглашение 36-летнего голкипера истекает летом 2017 года, как и у защитника Олега Кузьмина.

- Контракт с Рыжиковым мы продлим в понедельник, - цитирует "Р-Спорт" Метшина. - А условия контракта – вопрос переговоров агентов и юридической службы нашего клуба. Что касается Кузьмина, это опытный игрок, капитан и дух нашей команды, поэтому очень хотелось его сохранить. Усиливаться летом точно будем.