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В понедельник "Рубин" продлит контракт с Рыжиковым

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"Рубин" в понедельник продлит контракт с основным вратарем Сергеем Рыжиковым, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на президента клуба Ильсура Метшина. Соглашение 36-летнего голкипера истекает летом 2017 года, как и у защитника Олега Кузьмина.

- Контракт с Рыжиковым мы продлим в понедельник, - цитирует "Р-Спорт" Метшина. - А условия контракта – вопрос переговоров агентов и юридической службы нашего клуба. Что касается Кузьмина, это опытный игрок, капитан и дух нашей команды, поэтому очень хотелось его сохранить. Усиливаться летом точно будем.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170408/1118773597.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Singbеrt7

С Пьером Ришаром новый контракт? Да этого мышелова надо было гнать еще год назад. Он даже не прыгает за мячом, а просто взглядом провожает мяч в сетку ворот.

11:52

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