В помещении, сданном Малафеевым в аренду, обнаружили игральные автоматы и рулетку

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что правоохранительные органы будут разбираться с тем, что в принадлежащем ему помещении нашли игральные автоматы и рулетку. Экс-спортсмен не смог вспомнить, с кем был заключен договор об аренде помещения, которое было сдано год назад.
– Надо посмотреть, чем занимается компания, – приводит life.ru слова Малафеева. – Правоохранительные органы будут разбираться с этой ситуацией, задавать вопросы. Мы расскажем, как сдали помещение. Пусть они ищут виновных.
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https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/1013581/eks-vratar_sbornoi_rf_po_futbolu_obiasnil_kak_v_iegho_pomieshchienii_okazalos_kazino