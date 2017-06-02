В помещении, сданном Малафеевым в аренду, обнаружили игральные автоматы и рулетку

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, что правоохранительные органы будут разбираться с тем, что в принадлежащем ему помещении нашли игральные автоматы и рулетку. Экс-спортсмен не смог вспомнить, с кем был заключен договор об аренде помещения, которое было сдано год назад.

– Надо посмотреть, чем занимается компания, – приводит life.ru слова Малафеева. – Правоохранительные органы будут разбираться с этой ситуацией, задавать вопросы. Мы расскажем, как сдали помещение. Пусть они ищут виновных.