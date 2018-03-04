В подштанниках или без? Как Семин играл бы в такую погоду

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) назвал гостевую встречу 18-го тура против СКА (2:1) в Хабаровске самой холодной в своей карьере.

– Вы бы сами в такую погоду играли в подштанниках?

– С учетом важности матча, вышел бы скорее без.

– Самый холодный матч в вашей карьере?

– Хабаровск. Более холодного не помню. До сих пор дрожу.

– Вы говорите про равные условия. А то что в прошлом сезоне "Локо" играл гостевой матч с "Томью" в Черкизове – это нормально?

– Да просто в Томске не было поля. Мы и в Сочи бы с радостью сыграли. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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