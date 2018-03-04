19:29 4 марта | Футбол — РФПЛ

В подштанниках или без? Как Семин играл бы в такую погоду


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) назвал гостевую встречу 18-го тура против СКА (2:1) в Хабаровске самой холодной в своей карьере.

– Вы бы сами в такую погоду играли в подштанниках?

– С учетом важности матча, вышел бы скорее без.

– Самый холодный матч в вашей карьере?

– Хабаровск. Более холодного не помню. До сих пор дрожу.

– Вы говорите про равные условия. А то что в прошлом сезоне "Локо" играл гостевой матч с "Томью" в Черкизове – это нормально?

– Да просто в Томске не было поля. Мы и в Сочи бы с радостью сыграли. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Воскресенье. Москва. Перед матчем &quot;Локомотив&quot; – &quot;Спартак&quot; в Черкизово.

Локомотив – Спартак М

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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