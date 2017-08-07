"В Питере - пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил песню победе "Зенита" в матче со "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура премьер-лиги. В припеве содержатся слова из заголовка понедельничного номера "СЭ" – "В Питере – пять". Мы рады, что наше творчество оценили – шапка номера ушла в народ. Мы работаем для вас. Читайте "СЭ"!

В Питере – пять