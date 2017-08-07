23:25 7 августа | Футбол — РФПЛ

"В Питере - пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню

Сергей ШНУРОВ. Фото Инстаграм
Сергей ШНУРОВ. Фото Инстаграм
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Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил песню победе "Зенита" в матче со "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура премьер-лиги. В припеве содержатся слова из заголовка понедельничного номера "СЭ" – "В Питере – пять". Мы рады, что наше творчество оценили – шапка номера ушла в народ. Мы работаем для вас. Читайте "СЭ"!

В Питере – пять

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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FINIX

настоящий болельщик зенита. Бухой, голый, бесталанный.

01:23

ЗЮК

SS-1525-Sergey,ватная жрица любви,ты больше смотри телевизор,скоро слюни пускать начнёшь от полученной информации.Твой ватный мозг не поймёт,что Китай покупает газ за копейки (контракт настолько выгодный,что сумма держится в секрете,хотя миллеры любят похвастать).Потоки строят себе в убыток,пытаясь заманить дешёвым газом.Украина была одним из крупнейших покупателей газа,теперь не покупает.А ты продолжай верить байкам киселёвых.

01:20

SpaMan

С детства за Зенит!

01:19

inspire

Монте-Кристо(Мститель) . Это антиискусство. Лучше бы он молчал. Чем сочинять такой примитивизм, хотя для быдлонаселения Эрефии сойдет, особенно для питерских. ================= поначалу хотелось сказать, что дебилов и без тебя хватает, а потом подумал, а зачем лидеру тупых баранов затыкать рот ... пускай, как ты гришь, блеет ... гоу Данглар, гоу ...

01:19

ЗА СПАРТАК С 1992

Вообще-то "пять" "Барселона" запустила, победив "Реал" 5-0 (2011 год). Они назвали ту победу "день ладошки".

01:06

xSive

новость про АЛКАША самая сопртивная

00:39

SS-1525-Sergey

ЗЮК ... 00:10 +++А ты знаешь сколько он продаёт на внутренний рынок и на экспорт? Помимо газа ещё и нефть и нефтепродукты. Голубой поток строят вторую очередь, чтобы воздух гонять, Ямал - Европа будет пустой,как СП-1 и УПУ. В Финку такая труба проложена, что ты стоя в неё пройдёшь. О Силе Сибири даже говорить не буду, Китай явно, как и Япония с Сахалина-2, газ получать не хотят. Ждут когда им сланцевый американский завезут, веселящий. Ты когда клоун, если хочешь что-то написать, то посмотри на договора долгосрочные по которым станет ясно в каком объёме и на какой срок обязаны получать газ.

00:31

SIZ170

хэштег запустили ещё в воскресенье...... и это плагиат от СЭ , чистой воды.....

00:18

Монте-Кристо(Мститель) .

Это антиискусство. Лучше бы он молчал. Чем сочинять такой примитивизм, хотя для быдлонаселения Эрефии сойдет, особенно для питерских.

00:17

ЗЮК

Юмористы забыли,как раньше орган изо рта не вынимали.Газпром не вечен,ибо скоро кроме внутреннего рынка продавать газ будет некому.

00:10

SS-1525-Sergey

Вроде Кокоша запустил, а и в СС такой же заголовок, так что можно дело о плагиате заводить, хотя издание , что в кадре СЭКСа

00:05

Таки да

Опустили кривоногих набранных из Кубани и рады...

00:00

Millwall82

А при чем тут СЭкс? Идею запустили игроки Зенита. Как с ними связан СЭкс?

23:46 7 августа