"В Питере - пять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил песню победе "Зенита" в матче со "Спартаком" (5:1) в матче 4-го тура премьер-лиги. В припеве содержатся слова из заголовка понедельничного номера "СЭ" – "В Питере – пять". Мы рады, что наше творчество оценили – шапка номера ушла в народ. Мы работаем для вас. Читайте "СЭ"!
✋️– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 7 августа 2017 г.
💪💪💪 pic.twitter.com/oJ0Iaalp9m
FINIX
настоящий болельщик зенита. Бухой, голый, бесталанный.
01:23
ЗЮК
SS-1525-Sergey,ватная жрица любви,ты больше смотри телевизор,скоро слюни пускать начнёшь от полученной информации.Твой ватный мозг не поймёт,что Китай покупает газ за копейки (контракт настолько выгодный,что сумма держится в секрете,хотя миллеры любят похвастать).Потоки строят себе в убыток,пытаясь заманить дешёвым газом.Украина была одним из крупнейших покупателей газа,теперь не покупает.А ты продолжай верить байкам киселёвых.
01:20
SpaMan
С детства за Зенит!
01:19
inspire
Монте-Кристо(Мститель) . Это антиискусство. Лучше бы он молчал. Чем сочинять такой примитивизм, хотя для быдлонаселения Эрефии сойдет, особенно для питерских. ================= поначалу хотелось сказать, что дебилов и без тебя хватает, а потом подумал, а зачем лидеру тупых баранов затыкать рот ... пускай, как ты гришь, блеет ... гоу Данглар, гоу ...
01:19
ЗА СПАРТАК С 1992
Вообще-то "пять" "Барселона" запустила, победив "Реал" 5-0 (2011 год). Они назвали ту победу "день ладошки".
01:06
xSive
новость про АЛКАША самая сопртивная
00:39
SS-1525-Sergey
ЗЮК ... 00:10 +++А ты знаешь сколько он продаёт на внутренний рынок и на экспорт? Помимо газа ещё и нефть и нефтепродукты. Голубой поток строят вторую очередь, чтобы воздух гонять, Ямал - Европа будет пустой,как СП-1 и УПУ. В Финку такая труба проложена, что ты стоя в неё пройдёшь. О Силе Сибири даже говорить не буду, Китай явно, как и Япония с Сахалина-2, газ получать не хотят. Ждут когда им сланцевый американский завезут, веселящий. Ты когда клоун, если хочешь что-то написать, то посмотри на договора долгосрочные по которым станет ясно в каком объёме и на какой срок обязаны получать газ.
00:31
SIZ170
хэштег запустили ещё в воскресенье...... и это плагиат от СЭ , чистой воды.....
00:18
Монте-Кристо(Мститель) .
Это антиискусство. Лучше бы он молчал. Чем сочинять такой примитивизм, хотя для быдлонаселения Эрефии сойдет, особенно для питерских.
00:17
ЗЮК
Юмористы забыли,как раньше орган изо рта не вынимали.Газпром не вечен,ибо скоро кроме внутреннего рынка продавать газ будет некому.
00:10
SS-1525-Sergey
Вроде Кокоша запустил, а и в СС такой же заголовок, так что можно дело о плагиате заводить, хотя издание , что в кадре СЭКСа
00:05
Таки да
Опустили кривоногих набранных из Кубани и рады...
00:00
Millwall82
А при чем тут СЭкс? Идею запустили игроки Зенита. Как с ними связан СЭкс?
23:46 7 августа