В первом сборе "Спартака" примут участие 27 футболистов

"Спартак" на своем сайте объявил список игроков, которые примут участие в первом зимнем сборе команды в ОАЭ. Сбор пройдет с 9 по 22 января, команда проведет два товарищеских матча – 18 января против "Шанхай Шанган", 22-го против "Астаны".

Список игроков выглядит следующим образом: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артем Тимофеев, Фернанду, Квинси Промес, Зе Луиш и Луиз Адриану.