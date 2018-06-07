В Перми появится улица имени Павла Садырина

Именем бывшего тренера сборной России, ЦСКА и "Зенита" Павла Садырина назовут одну из улиц в Перми, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Решение было принято 5 июня на основании протокола заседания Общественного совета по топонимике при главе Перми. Улица Павла Садырина расположена в жилом районе Ива-1

В 2012 году топонимическая комиссия правительства Петербурга приняла решение увековечить имя тренера, присвоив его аллее в Удельном парке.

Под руководством пермяка специалиста "Зенит" впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата СССР (в 1984 году). Павел Садырин умер в 2001 году.

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