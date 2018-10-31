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В переходе Кононова в "Спартак" возникли препятствия

Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", процесс назначения Олега Кононова на должность главного тренера "Спартака" затормозился.

 
Олег Кононов.500 тысяч евро за Кононова. "Спартак" определился?

Дело в том, что против ухода 52-летнего специалиста из "Арсенала" выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По всей вероятности, именно с этим связано повышение суммы компенсации за Кононова – если раньше речь шла о 500 тысячах евро за весь штаб, то теперь красно-белым выдвинуто условие о выплате 3 миллионов евро.

Не исключено, что в этой ситуации менеджмент "Спартака" может вернуться к кандидатурам Станислава Черчесова, Валерия Карпина и одного из зарубежных тренеров. (Вячеслав Короткин)

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