В ПАОК остались недовольны отношением жены Вернблума. Хавбек взял паузу на раздумья

Как стало известно "СЭ", вчера вечером экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил предложение от ПАОК и вместе с женой покинул Грецию, взяв несколько дней на раздумья. Жена шведа Нина Вернблум оказалась очень требовательной в вопросе подбора жилья в Салониках, осмотрев 3-4 дома. В свою очередь, в клубе остались недовольны таким ее отношением.

Еще одна причина задержки оформления сделки такова – возможно, Вернблум не получил от ПАОК таких финансовых условий личного контракта, на которые он рассчитывал. В самом начале, когда греческий клуб впервые обратился к хавбеку, тот не ответил сразу и дал понять, что намерен искать более интересные варианты. Через некоторое время Вернблум приехал в Салоники, не имея на руках других конкретных предложений. Скорее всего, теперь ПАОК оказался не так щедр и не готов принять все требования футболиста.

Ранее "СЭ" сообщил, что из Греции поступила информация, согласно которой Вернблум отказался подписывать контракт с ПАОК из-за нежелания его супруги жить в Салониках. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, ПАОК – соперник "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Греции 8 августа, ответный – 14-го числа в Москве.

Лучшие матчи Вернблума против "Спартака". Есть, на что посмотреть