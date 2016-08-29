16:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

В "Палермо" утверждают, что Джанкарло Гонсалес не перейдет в "Спартак"

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Спортивный директор "Палермо" Даниэле Фаджано опроверг слухи о том, что защитник его команды Джанкарло Гонсалес перейдет в "Спартак".

– Говорят, что Гонсалес колеблется по поводу перехода в "Спартак"? Я могу сказать, что Джанкарло не перейдет в "Спартак", – цитирует Mediagol Фаджано.

Напомним, что до "Палермо" 28-летний костариканец выступал в MLS в составе "Коламбус Крю".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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onlywhitespartak

Конечно не перейдет ) Федун же дешевле увидел и схватил сразу не разбераясь в качестве... Это как алкаш берет все что дешевле и горит , хотя и тот пару раз отравившись сделает какие то выводы ... Но это же Леня ) у него очки Рэй бан и штаны заужины он забавный уе в голову контуженный ))

16:52

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