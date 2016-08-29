В "Палермо" утверждают, что Джанкарло Гонсалес не перейдет в "Спартак"

Спортивный директор "Палермо" Даниэле Фаджано опроверг слухи о том, что защитник его команды Джанкарло Гонсалес перейдет в "Спартак".

– Говорят, что Гонсалес колеблется по поводу перехода в "Спартак"? Я могу сказать, что Джанкарло не перейдет в "Спартак", – цитирует Mediagol Фаджано.

Напомним, что до "Палермо" 28-летний костариканец выступал в MLS в составе "Коламбус Крю".