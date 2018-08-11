В Оренбурге открыли скульптуру в честь Юрия Семина. Фото

В Оренбурге появилась скульптура в честь главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, информирует пресс-служба клуба.

Чемпион страны сыграет с "Оренбургом" в воскресенье, но Семин приехал в город заранее – его пригласили на открытие скульптуры в его честь.

Тренер родился в Оренбурге (в то время Чкалов) и жил здесь до трех лет, пока семья не переехала в Орел. Семин поделился воспоминаниями о городе и выразил благодарность за композицию в его честь.

– Самое большое воспоминание об Оренбурге: когда мне было шесть лет мы с мамой приехали сюда к бабушке, – приводит пресс-служба клуба слова Семина. – Была холодная зима, и мы не смогли сесть в автобус. Пришлось идти пешком – я очень замерз. Те ощущения помню до сих пор. Настроение замечательное. Спасибо оренбуржцам, что в честь футбола и тренера сделали такую композицию.

"Оренбург" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 12 августа 2018, онлайн-трансляция в 14.00