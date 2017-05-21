В Оренбурге букмекеры отдают предпочтение "Ростову"

Сегодня состоятся матчи заключительного тура чемпионата России. В одном из них "Оренбург" принимает "Ростов". Все встречи начнутся в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" – "Ростов"

Коэффициенты Winline: П1 3,29 - Н 2,98 - П2 2,27

Прогноз на матч

Алексей ЗУЕВ, экс-вратарь "Спартака":

Счет – 1:2. "Хозяевам кровь из носу нужна победа. "Оренбургу" необходимо играть в атакующий футбол, и это поможет "Ростову" выиграть и занять 4-е место".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:3. "Ростову" достаточно ничьей, чтобы стать недосягаемым для претендентов на 4-ю строчку. Но ограничиваться малым команда Бердыева не станет, ведь форму дончане набрали отличную".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Ростов".

Прямая трансляция матча "Оренбург" - "Ростов" - в воскресенье, 21 мая, на канале "Матч! Игра".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Руденко - Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов - Афонин - Парняков, ГЕОРГИЕВ, Драгун, ГРИГОРЬЕВ - Дюриш.

"Ростов": Медведев - Навас, Кудряшов, МЕВЛЯ - Калачев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, ТЕРЕНТЬЕВ - АЗМУН, ПОЛОЗ.

ПОТЕРИ: Г.Габулов, М.Кержаков (травм.) - Джанаев, Киреев (травм.), Байрамян, Гранат (под вопросом).