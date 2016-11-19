В Оренбурге букмекеры отдают предпочтение "Локомотиву"

Сегодня двумя матчами продолжится 14-й тур чемпионата России. В первом из них "Оренбург" принимает "Локомотив". Встреча на стадионе "Газовик" начнется в 14:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" – "Локомотив"

Коэффициенты Winline: П1 3,78 - Н 2,98 - П2 2,27

Прогноз на матч

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

Счет – 0:1. "Верю, что железнодорожники продолжат побеждать. Должны сказаться уровень футболистов и класс главного тренера".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:0. "Мороз и не самое комфортное искусственное поле нейтрализуют сильные стороны теплолюбивых лидеров железнодорожников, футбол сведется к борьбе, и голов, возможно, мы не увидим".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Локомотив".

Прямая трансляция матча "Оренбург" - "Локомотив" - в субботу, 19 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Гутор - КАЦАЛАПОВ, Андреев, Ойеволе, Полуяхтов - Бреев, Афонин - Коронов, Воробьев, НЕХАЙЧИК - Делькин.

"Локомотив": Гильерме - Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В.Денисов - И.Денисов, Михалик - Самедов, Фернандеш, Касаев - Миранчук.

ПОТЕРИ: Габулов, Георгиев, Парняков (травм.), Малых (дисквал.) - Баринов, Портнягин, Тарасов (травм.).