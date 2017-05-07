В Оренбурге букмекеры отдают предпочтение "Краснодару"

Сегодня тремя матчами продолжится 27-й тур чемпионата России. В одном из них "Оренбург" принимает "Краснодар". Встреча на стадионе "Газовик" начнется в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" – "Краснодар"

Коэффициенты Winline: П1 3,53 - Н 3,09 - П2 2,11

Прогноз на матч

Сергей ВЕДЕНЕЕВ, бывший защитник "Зенита", ЦСКА и "Крыльев Советов":

Счет – 0:1. "Краснодар" точно забьет хотя бы один гол, а сумеет ли "Оренбург" ответить тем же, большой вопрос".

Сергей ЯРЕМЕНКО, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:0. "Команда Роберта Евдокимова редко проигрывает на своем поле. Рискну предположить, что бьющийся за выживание "Оренбург" способен на сенсацию в битве с "Краснодаром".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - "Краснодар".

Прямая трансляция матча "Оренбург" - "Краснодар" - в воскресенье, 7 мая, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Руденко - Полуяхтов, Андреев, Сиваков, БОРДАЧЕВ - Георгиев, Драгун - Григорьев, Воробьев, Парняков - Лобжанидзе.

"Краснодар": Синицын - Петров, Мартынович, Гранквист, РАМИРЕС - Газинский, Каборе - Вандерсон, Подберезкин, Классон - Смолов.

ПОТЕРИ: бакумов, Г.Габулов, М.Кержаков (травм.), Малых (дисквал.), Афонин, Дюриш, Ойеволе (все - под вопросом) - Крицюк, Окриашвили (травм.), Торбинский (дисквал.), Мамаев, Шишкин (оба - под вопросом).