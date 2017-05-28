В Оренбурге букмекеры не верят в "СКА-Хабаровск"

Чемпионат России завершится сегодня ответными переходными матчами. В первом из них "Оренбург" принимает хабаровский СКА. Встреча на стадионе "Газовик" начнется в 15:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Оренбург" - СКА Хабаровск

Коэффициенты Winline: П1 1,52 - Н 3,51 - П2 7,28

Прогноз на матч

Счет – 1:0. Нападающий "Оренбурга" Михал Дюриш отбыл дисквалификацию. В то же время в состав СКА вернутся форвард Руслан Корян и полузащитник Денис Дедечко, пропустившие первый "стык" из-за перебора желтых карточек.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" - СКА Хб.

Прямая трансляция матча "Оренбург" - СКА Хб - в воскресенье, 28 мая, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Оренбург": Руденко - Малых, Ойеволе, Сиваков, Полуяхтов - Афонин - КОРОНОВ, Георгиев, Воробьев, Парняков - ДЮРИШ.

СКА Хб: Довбня - Удалый, Эдиев, Димидко - Черевко, Карасев, ДЕДЕЧКО, Никифоров - КОРЯН, Лескано, Казанков.

Потери: Микуцкис (дискв.), Калинский (под вопросом) - Габулов, Кержаков (оба - травм.).