16:49 | Футбол — РПЛ

В ОНК рассказали о психологическом состоянии братьев Кокориных и Мамаева

Обсудить
3

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий заявил, что нападающий "Зенита"  Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также хавбек "Краснодара"  Павел Мамаев сегодня будут переведены из карантина в постоянные камеры.

До сих пор все трое находятся на карантине и сегодня их будут переводить в постоянные камеры, - цитирует Пятницкого RT. - Кирилл Кокорин вроде отшел от шока, как и Павел Мамаев. А  вот Александр Кокорин выглядит очень удрученно, это сложно не отметить.

Сегодня суд отклонил апелляции братьев Кокориных и Мамаева о переводе из СИЗО под домашний арест. Все трое были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. 

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

 

Опрос

Кокорин и Мамаев в СИЗО. Справедливо?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/565674-onk-kokorin-mamaev-adaptaciya

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...