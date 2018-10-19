В ОНК рассказали о психологическом состоянии братьев Кокориных и Мамаева

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по Москве Павел Пятницкий заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, а также хавбек "Краснодара" Павел Мамаев сегодня будут переведены из карантина в постоянные камеры.

- До сих пор все трое находятся на карантине и сегодня их будут переводить в постоянные камеры, - цитирует Пятницкого RT. - Кирилл Кокорин вроде отшел от шока, как и Павел Мамаев. А вот Александр Кокорин выглядит очень удрученно, это сложно не отметить.

Сегодня суд отклонил апелляции братьев Кокориных и Мамаева о переводе из СИЗО под домашний арест. Все трое были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!