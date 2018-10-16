В ОНК отметили оперативность рассмотрения дела Кокорина и Мамаева

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников заявил, что следователи проводят оперативную работу в связи c делом нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- С Кокориным и Мамаевым проведены первые следственные действия, - сказал Мельников в интервью RT. - Сегодня впервые в СИЗО пришли для проведения следственных действий следователи. Это хорошо, потому что многие заключенные ждут по несколько месяцев проведения следственных действий. Оперативно работают, так как это громкое дело, что, безусловно, большой плюс.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн