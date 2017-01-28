В Нигерии анонсировали возвращение Оланаре в ЦСКА

Нападающий "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре вернется в ЦСКА, сообщает All Nigeria Soccer. По информации источника, форвард в ближайшие дни подпишет контракт на 4,5 года.

Напомним, 22-летний нигерийский форвард уже выступал в армейском клубе. Он провел 10 матчей в красно-синей футболке и забил три гола в сезоне-2015/16. Однако в начале мая 2016 года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму, о чем сообщал на свой странице в "Инстаграм".