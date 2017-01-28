17:13 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

В Нигерии анонсировали возвращение Оланаре в ЦСКА

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Нападающий "Гуанчжоу Фули" Аарон Оланаре вернется в ЦСКА, сообщает All Nigeria Soccer. По информации источника, форвард в ближайшие дни подпишет контракт на 4,5 года.

Напомним, 22-летний нигерийский форвард уже выступал в армейском клубе. Он провел 10 матчей в красно-синей футболке и забил три гола в сезоне-2015/16. Однако в начале мая 2016 года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму, о чем сообщал на свой странице в "Инстаграм".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Helicopter

Оптимальный вариант.

19:26 28 января

Tornado 2012

Welcome!

18:45 28 января

васятка

delacrua во время празднования гола получить травму. это как?............................................................................... На ютубе видел давненько,игрок(африканской наружности) голешник забил и побежал праздновать к трибунам,перепрыгнул через щиты рекламные а там яма вырыта и брезентом накрыта,он туда и ух.Правда не знаю была травма -нет,но в яму с головой ушел)))

18:44 28 января

serzheo

Адекватный Зритель____ Эдик, ну будем посмотреть.

18:40 28 января

sarkis1957

Хороший нападающий! По классу гораздо выше Траоре.

18:39 28 января

Адекватный Зритель_

Сережа,ты по своим гастерам переживай.)))Ща все подорвут скопом в Китай,с кем останетесь? С Кокой и Кержами?))) Или,с Шейдаевым и Гасилиным?)))

18:27 28 января

serzheo

В Нигерию, по приглашению местного вождя, прибыли масаи из Кении с поздравлениями и советами как вернуться в согаз.)))))))))))))))

17:57 28 января

serzheo

Напомним, 22-летний нигерийский форвард уже выступал в армейском клубе. Он провел 10 матчей в красно-синей футболке и забил три гола в сезоне-2015/16. Однако в начале мая 2016 года в финале Кубка России с "Зенитом" (1:4) нападающий во время празднования гола порвал крестообразные связки и из-за этого выбыл на продолжительное время. С тех пор он не провел ни одного официального матча, но уже успел полностью залечить травму, о чем сообщал на свой странице в "Инстаграм".________________________))))))))))))))))))))))- Вот это надо запомнить, а лучше записать, потом вспоминать, как анекдот, когда будет грустно.)))))))))))))) Лучшей развлекухи я еще не читал))))))))))

17:54 28 января

71

Аарон, больше так не делай.. и давай обратно к нам)..

17:46 28 января

atl4nt

Во время матча получил повреждение. Кое-как залатали его, вышел на поле снова. Забил гол - сделал сальто. И весит он килограмм 90

17:44 28 января

delacrua

во время празднования гола получить травму. это как?

17:41 28 января

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Материалы других СМИ