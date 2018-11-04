20:30 | Футбол — РПЛ

"В нападении у нас сложности". Твит "Спартака" перед голом Луиза Адриану

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Пресс-служба "Спартак" при счете 0:1 во втором тайме домашнего матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" опубликовала фото нападающего Зе Луиша. Травмированный форвард наблюдает за игрой с трибуны.

– В нападении у нас сложности. Зе Луиш наблюдает за игрой партнеров с трибуны, – говорится в сообщении красно-белых в Твиттере.

Отметим, что через несколько минут Луиз Адриану сделал счет 1:1.

 

Спартак - Урал

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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