"В нападении у нас сложности". Твит "Спартака" перед голом Луиза Адриану

Пресс-служба "Спартак" при счете 0:1 во втором тайме домашнего матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" опубликовала фото нападающего Зе Луиша. Травмированный форвард наблюдает за игрой с трибуны.
– В нападении у нас сложности. Зе Луиш наблюдает за игрой партнеров с трибуны, – говорится в сообщении красно-белых в Твиттере.
Отметим, что через несколько минут Луиз Адриану сделал счет 1:1.
58′ В нападении у нас сложности. Зе Луиш наблюдает за игрой партнеров с трибуны.#СпартакУрал – 0:1 pic.twitter.com/w61KlD85uC– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 ноября 2018 г.
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