"В нападении у нас сложности". Твит "Спартака" перед голом Луиза Адриану

Пресс-служба "Спартак" при счете 0:1 во втором тайме домашнего матча 13-го тура РПЛ с "Уралом" опубликовала фото нападающего Зе Луиша. Травмированный форвард наблюдает за игрой с трибуны.

– В нападении у нас сложности. Зе Луиш наблюдает за игрой партнеров с трибуны, – говорится в сообщении красно-белых в Твиттере.

Отметим, что через несколько минут Луиз Адриану сделал счет 1:1.