В МВД сообщили о 1270 правонарушениях, зафиксированных на матчах премьер-лиги и Олимп-Кубка России за 9 месяцев 2018 года

Футбольные фанаты за первые девять месяцев 2018 года совершили 1270 правонарушений во время 179 матчей российской премьер-лиги и Олимп-Кубка России.

- Наибольшее число правонарушений по-прежнему совершается на футбольных матчах, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, - приводит РИА Новости отрывок из документа управления ГУОООП МВД России. - Так, за рассматриваемый период проведено 179 матчей РПЛ и Олимп-Кубка России с участием 2,8 млн зрителей.

При этом зафиксировано 1270 правонарушений, что составляет 47% от совершенных по России. По статье 20.31 КоАП привлечено 495 человек. На данных матчах болельщиками использовано 331 пиротехническое изделие.

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