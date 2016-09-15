В музее "Спартака" появилась футболка Безродного

В музее "Спартака" появилась игровая футболка Артема Безродного, в которой полузащитник играл в чемпионском 1999 году, информирует пресс-служба красно-белых. Бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался во вторник в возрасте 37 лет. Уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.

В нашем музее появилась игровая футболка Артёма Безродного, в которой полузащитник играл в чемпионском 1999 году. pic.twitter.com/NPIDeWCHgl – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 сентября 2016 г.