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В музее "Спартака" появилась футболка Безродного

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В музее "Спартака" появилась игровая футболка Артема Безродного, в которой полузащитник играл в чемпионском 1999 году, информирует пресс-служба красно-белых. Бывший полузащитник "Спартака" Артем Безродный скончался во вторник в возрасте 37 лет. Уроженец города Сумы помимо "Спартака" также был игроком "Байера" и клуба "МКТ-Араз", в котором и завершил карьеру в 2005 году. В активе Безродного есть один матч в составе сборной России.

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