В молодежке "Динамо" два главных тренера? Реакция клуба

На днях в "Динамо" по инициативе руководителя спортивного блока клуба Романа Широкова на посту главного тренера молодежки Николая Ковардаева, под руководством которого команда заняла третье место в прошлом сезоне и шла на той же позиции в этом, сменил Владимир Корытько, утверждает fcdin.com. Как информирует источник, такую кадровую перестановку не понял главный тренер клуба Дмитрий Хохлов и попросил отложить решение этого вопроса, но к матчу 5-го тура молодежных команд со "Спартаком" (0:1) бело-голубых готовил именно Корытько, а с Ковардеевым по-прежнему не прекращены отношения.

"СЭ" обратился за реакцией руководства клуба в пресс-службу ВФСО "Динамо", там данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

"Мы это не комментируем", – лаконично ответили в пресс-службе бело-голубых.