В матче "Урал" - "Тосно" произошла стычка, Тарханову и Парфенову пришлось успокаивать игроков

В концовке матча 11-го тура чемпионата России "Урал" - "Тосно" произошла стычка между футболистами. Арбитр встречи Владислав Безбородов попытался успокоить игроков, но ему это не удалось. Массовой драки удалось избежать благодаря вмешательству главных тренеров - Александра Тарханова и Дмитрия Парфенова.

В результате стычки Георгий Мелкадзе, Петрус Бумаль и Резиуан Мирзов получили по желтой карточке. Для последнего предупреждение стало вторым. После удаления игрок пытался вернуться на поле, но его остановил президент клуба Григорий Иванов.

Трансляция матча "Урал" - "Тосно"