В матче со "Спартаком" "Арсеналу" не поможет Берхамов

Футболисты тульского "Арсенала", которые были задействованы в матчах национальных сборных – Джорджевич, Костадинов и Бакаев, возвращаются в команду сегодня и с завтрашнего дня приступают к подготовке к выездной игре 11-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Основная часть футболистов готовится к предстоящей игре с прошлого вторника. Травмированных среди вернувшихся сборников нет. Дисквалификаций перед матчем со красно-белыми тоже не имеется. Среди потерь значится полузащитник Кантемир Берхамов, который получил повреждение ноги 5-го октября в матче 10-го тура чемпионата России с "Уфой". Срок восстановления составляет три недели.

Матч "Спартак" – "Арсенал" состоится в воскресенье в 16:30. (Елена Григорьевская)

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